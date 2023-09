CorSport: Garcia punta su 8 calciatori per il riscatto contro Genoa e Braga

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia si affiderà soprattutto ad 8 giocatori chiave per ripartire contro Genoa in campionato e Braga in Champions League.

CALCIO NAPOLI. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli di Rudi Garcia è chiamato al pronto riscatto nelle prossime sfide contro Genoa in campionato e Braga in Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico francese punterà in modo particolare su 8 giocatori chiave.

I calciatori su cui Garcia fa affidamento per risollevare la squadra sono: Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Elif Elmas, Matteo Politano e Alex Meret.

L’attaccante nigeriano Osimhen dovrà tornare al gol e trascinare l’attacco, mentre da Zielinski e Lobotka ci si aspettano qualità e quantità in mezzo al campo. Sulle fasce agiranno Mario Rui e Di Lorenzo, con Elmas ed il rientrante Politano pronti a subentrare dalla panchina. In porta confermatissimo Meret.

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli sarà atteso da due gare chiave per rimettersi in carreggiata. Prima ci sarà la trasferta di campionato sul campo del Genoa, poi gli azzurri osfideranno il Braga in Champions.

Garcia sa bene che serviranno 6 punti per archiviare la sconfitta con la Lazio e rasserenare l’ambiente. Il tecnico francese punterà forte su questi 8 giocatori per ripartire e tornare alla vittoria.