Parlamento Europeo, Mondiali Qatar: “Corruzione dilagante nella Fifa”

Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione nel contesto dei Mondiali in Qatar e denuncia una corruzione dilagante.

In giornata il parlamento europeo ha adottato una una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar. I deputati hanno sottolineato che il Qatar ha vinto la procedura di gara della Coppa del mondo FIFA in un “contesto di accuse credibili di corruzione e concussione, e deplorano la morte e gli infortuni di migliaia di lavoratori migranti, principalmente nel settore delle costruzioni, che hanno aiutato il paese a prepararsi per il torneo“.

Il testo molto duro non è legislativo. Nonostante tutto viene denuncia una corruzione “dilagante, sistemica e profondamente radicata” all’interno della Fifa. In particolare i deputati, che hanno votato per alzata di mano, denunciano le modalità con cui è stato assegnato il Mondiale al Qatar. E viene sottolineato che la Fifa ha danneggiato l’integrità del calcio mondiale.