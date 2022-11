Sky – Marchetti: “Al posto di Mazzocchi non andrei mai al Napoli”

Pasquale Mazzocchi è uno dei giocatori che piace al Napoli per il calciomercato di gennaio. Ne parla anche Luca Marchetti di Sky.

Si rincorrono tante voci sull’interesse del Napoli per Mazzocchi. Luca Marchetti a Radio Marte ha detto: “Non credo che Mazzocchi vestirà l’azzurro a gennaio, prima di tutto perché si è infortunato. In secondo luogo se fossi in lui non andrei al Napoli perché davanti ha Giovanni Di Lorenzo, un giocatore che gioca praticamente sempre. Ecco perché credo che Zanoli sia un’ottima scelta“.

Marchetti di Sky sul calciomercato del Napoli di gennaio aggiunge: “Proprio la società di Aurelio De Laurentiis insegna che gli affari del calciomercato invernale si possono tramutare in acquisti a giugno. È stato fatto sia per Kvaratskhelia che per Kim. Penso che Cristiano Giuntoli stia seguendo diverse piste, cercando l’occasione giusta nei prossimi mesi“.