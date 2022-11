Salernitana, Fimmanò: “Mazzocchi al Napoli, tutta la verità”

Francesco Fimmanò legale della Salernitana ha parlato dell’interesse del Napoli per il terzino granata.

Il Napoli sarebbe interessato a Pasquale Mazzocchi, il terzino della Salernitana arriverebbe come vice Di Lorenzo.

Il suo prezzo al momento viaggia a cifre sopra i 10 milioni per lasciare i granata a gennaio. Situazione che spingerebbe il Napoli a provare l’assalto per giugno.

Il legale della Salernitana, Francesco Fimmanò, ai microfoni di Calciomercato.it ha commentato le voci di mercato che vorrebbero Mazzocchi nel mirino del Napoli:

“Mazzocchi purtroppo si è infortunato quindi credo che in questo momento non sia un tema di cui parlare. La questione, quindi, non è all’ordine del giorno. Offerta? Su Mazzocchi ci sono diverse squadre, voi giornalisti parlate spesso di offerte ma non ce ne sono ancora, ci sono manifestazioni di interesse prima, ma è un interesse generalizzato, anche noi abbiamo interesse per tanti giocatori, le offerte si fanno in una fase molto più avanzata. Per un giocatore che ha il crociato rotto però gli argomenti vengono meno, anzi ora dovremo noi comprare un sostituto di Mazzocchi visto che prima di fine aprile probabilmente non ce l’avremo”.

Fimmanò ha poi aggiunto: “Zanoli e Demme alla Salernitana? “Non sono tipologie di calciatori che attualmente ci servono -prosegue -. Per quanto Demme sia un ottimo calciatore, in questo momento necessita di altro.

Alla Salernitana occorre più un mediano di spinta, qualche incursore, Demme fa al Napoli il sostituto di Lobotka, noi lì abbiamo già Bohinen e Radovanovic. Poi io parlo da tifoso, sono valutazioni che dovrà fare il direttore.

Il mercato ancora non è aperto, il Mondiale poi è una vetrina di solito che regala qualche occasione, è prematuro parlare di scelte in questo momento“.