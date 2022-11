Leao gol ai Mondiali, tifosi milanisti tirano in ballo Kvaratskhelia

Rafael Leao ha segnato il gol del 3-1 durante Portogallo-Ghana, partita dei Mondiali in Qatar. Tifosi milanisti in delirio.

In questo inizio di stagione si è parlato molto del confronto tra Rafa Leao e Kvicha Kvaratskhelia, due talenti della Serie A che si stanno giocando il titolo. Il georgiano a 21 anni, alla prima apparizione in Italia è stato devastante con otto gol e assist a ripetizione. Mentre Leao è partito a rilento ma poi ha comunque segnato 7 gol. Nonostante tutto in tanti sono convinti che Kvaratskhelia abbia avuto un impatto determinate e che in prospettiva possa diventare un vero fenomeno, facendo scattare l’invidia di molti tifosi rossoneri.

Tifosi del Milan che si sono scatenati dopo il gol di Leao durante Portogallo-Ghana ai Mondiali. I supporters rossoneri hanno messo in evidenza la bellezza del gol di Leao che partito da destra ha infilato il portiere avversario con un destro a giro. Ma c’è chi è andato oltre ed ha tirato in ballo anche Kvaratskhelia, sottolineando: “Quel fenomeno del Napoli nemmeno partecipa ai Mondiali e lo paragonano a Leao“.