As – Luiz Henrique ha un clausola da 100 milioni di euro

Il Napoli è interessato a Luiz Henrique giocatore del Betis Siviglia. Secondo quanto fa sapere As, il giocatore ha una clausola da 100 milioni di euro.

In questi giorni anche da Sky parlano di un interesse concreto del Napoli per Luiz Henrique, giovane esterno brasiliano di cui si parla molto bene. A quanto pare Cristiano Giuntoli lo ha messo nel mirino per trovare già a gennaio un possibile innesto per giugno, quando uno tra Lozano e Politano potrebbe lasciare Napoli. Henrique gioca proprio sulla fascia destra d’attacco ed il club partenopeo è sempre molto interessato ai giovani che possono essere utili per il presente, ma anche per il futuro.

Dalla Spagna As spegne gli entusiasmi e fa sapere che Luiz Henrique è ‘protetto’ da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Cifra che il Napoli non spenderebbe mai per un calciatore, anche se gli introiti della Champions hanno portato soldi freschi belle casse azzurre. La politica di Aurelio De Laurentiis è totalmente diversa, nonostante nel recente passato abbia fatto anche acquisti molto onerosi come quello di Victor Osimhen. Secondo Diario As non ci sono state per ora offerte concrete per il giocatore brasiliano, ma da più parti sottolineano un interesse del Napoli che va avanti anche in queste settimane.