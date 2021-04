Osimhen ritrova la ragazza dei social, ecco il messaggio del nigeriano

Victor Osimhen cuore d’oro, ha ritrovato la ragazza che solo ieri aveva cercato attraverso una storia su instagram. Oggi la videochiamata.

Dimenticare le origini sembra impossibile, eppure c’è chi dopo mille difficoltà dimentica chi è stato e da dove è venuto. Non è il caso di Victor Osimhen che oggi ha ritrovato la ragazza cercata sui social attraverso un post su instragram. L’attaccante nigeriano oggi ha postato una nuova storia in cui fa vedere la videochiamata fatta con la donna che cercava. Osimhen ha poi aggiunto: “L’ho trovata, voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica“. Il giocatore del Napoli ha oltre 500 mila followers su Instagram e questa volta l’eco del web è riuscito nel suo intento.

Victor Osimhen cercava la ragazza senza una gamba immortalata in una foto mentre cercava di guadagnare qualcosa vendendo acqua. Una foto che ha toccato profondamente l’attaccante nigeriano quando lui stesso, da bambino, vendeva bibite per aiutare economicamente la sua famiglia. In quel quartiere, a Nord di Lagos, dove si trova la più grande discarica della città c’è chi cerca di sopravvivere in ogni modo. Ecco perché Osimhen ha cercato la ragazza attraverso i social, per provare ad aiutarla e donarle un sorriso.