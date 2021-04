Marangon: “Corsa Champions, quattro punti con Inter e Lazio per il Napoli”

Luciano Marangon ex calciatore del Napoli a Radio Punto Nuovo parla della corsa Champions e delle prossime sfide con Inter e Lazio.

Raggiungere la qualificazione Champions League per il Napoli di Gennaro Gattuso sarebbe una vera impresa, ne è convinto anche Giuseppe Bruscolotti. Di corsa Champions ha parlato anche Luciano Marangon che ha detto: “Ormai l’Inter ha vinto lo scudetto, per me tutte sono squadre che possono arrivare in Champions. A parte l’Atalanta, le squadre si equivalgono. A parte la gara con la Juve, il Napoli ha trovato una quadratura e i risultati“. Il Napoli nelle prossime due partite si gioca molto, dato che sfida Inter e Lazio: “L’Inter ha molti punti di vantaggio e potrebbe avere un minimo di flessione e perdere qualche punto. Un pareggio con l’Inter e una vittoria con la Lazio, possono andar bene. Il Napoli deve guardare partita per partita. Gattuso è un allenatore di carattere e non si preoccupa delle voci di mercato. Credo che nelle ultime 9 partite possa fare molto bene. Nonostante abbia poca esperienza ha fatto bene, c’è da dire che non ha avuto appoggio dalla società. Mi auguro che possa portare in alto il Napoli. Organico del Napoli? Non ha un organico da scudetto, ma per le prime posizioni si“.