Bruscolotti: “Se Gattuso porta il Napoli in Champions merita una statua”

Giuseppe Bruscolotti ex difensore del Napoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di Gattuso della qualificazione Champions.

Il Napoli è in piena lotta Champions League ma gli azzurri devono vincere e sperare in un rallentamento delle quattro che sono davanti. Gennaro Gattuso resta comunque in piena lotta per l’Europa delle grandi, nonostante a fine stagione sia certo di andare via. Proprio sulla corsa Champions è intervenuto Giuseppe Bruscolotti che ha detto: “Questo rush finale sarà deciso dagli scontri diretti, bisogna vivere partita per partita. Il Napoli deve crederci fino in fondo, magari qualche squadra può perdere qualcosina. Inter e Lazio? Potrebbero arrivare 3 o più punti, ma dipende molto dai risultati delle altre. Gattuso? Si deve aspettare la fine del campionato. Se Gattuso porta la Champions bisogna fargli una statua, nel caso in cui non arrivasse la Champions non è un fallimento. Le altre squadre hanno fatto un ottimo cammino, quindi è una lotta aperta. Rispetto alle altre il Napoli ha pagato molto le assenze nei momenti chiave”.