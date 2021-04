Victor Osimhen , il talismano del Napoli di Gattuso si dimostra cuore d’oro. Il nigeriano lancia un appello social per aiutare una donna che vende acqua al semaforo come faceva lui. Sul profilo Instagram di Osimhen le sue storie sono una carrellata di replay dell’ultimo gol segnato contro la Samp. Poi però arriva un messaggio speciale. La foto è quella di una donna senza una gamba. Una maglietta con scritto “No pain no gain” (nessun dolore, nessun guadagno).

La donna nel post di Osimhen, vende acqua sorreggendo con la testa un pesante catino. “Questo è allo stesso tempo scoraggiante e di grande motivazione” scrive lui, lanciando ai suoi follower l’appello per aiutare a rintracciarla. Inevitabilmente, Osimhen torna con la mente al proprio passato, il Victor bambino, quando era lui a vendere acqua e bibite ai semafori lungo le strade di Olusosun per aiutare economicamente la sua famiglia. Quello era il suo quartiere, a nord di Lagos in Nigeria, vicino a Oregun, dove si trova la più grande discarica della città. E proprio da lì arriveranno le sue prime scarpette da calcio, messe ai piedi per inseguire un sogno oggi diventato realtà.