SKY – Napoli, Gattuso ha scoperto una formula magica che fa sognare

NAPOLI. Victor Osimhen è l’asso nella manica di Gennaro Gattuso. L’attaccante nigeriano in goal contro la Sampdoria. Ha regalato i tre punti alla squadra partenopea. Osimhen si è meritato i complimenti anche della redazione sportiva di Sky sport. L’emittente satellitare ha evidenziato alcuni dati molto significativi:

“Se Osimhen segna, il Napoli vince. Una formula magica che fa sognare Gattuso e tutti i suoi tifosi”.

“Victor Osimhen ha fatto ancora centro, questa volta contro la Sampdoria. Solo cinque in una stagione per lo più maledetta, ma che portano con sé una curiosa e promettente statistica: sono sempre arrivati insieme a una vittoria. 15 punti su 15.

La redazione di Sky Sport ha poi aggiunto sull’importantissima statistica: Atalanta, Bologna andata e ritorno, Crotone e l’ultimo di Genova. Fin troppo importante il nigeriano per questo Napoli, come fin troppo pesante è stata la sua assenza per così tanto tempo in campionato. Un gol ogni 155 minuti nelle prime sette. Uno ogni 102 nelle ultime sette. In mezzo i tanti stop. La media punti a partita in campionato – 2.06 con lui in campo – che scende a 1.64 quando non c’è stato”.