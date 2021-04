NAPOLI. Fabian Ruiz apre al rinnovo ma vuole un ritocco dell’ingaggio. sondaggio del Milan per Insigne, zielinski nel mirino di alcuni top club inglesi. Hysaj potrebbe restare. Il Napoli di Gattuso è impegnato alla corsa al quarto posto. La squadra azzurra in questo campionato poteva ambire a molto di più ma il Covid e gli infortuni hanno complicato le cose. Giuntoli e De Laurentiis monitorano costantemente il mercato, ma a tenere banco in queste ore sono le questioni legati ai rinnovi.

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino: Fabian Ruiz, in gol inella vittoria del Napoli sulla Sampdoria, tratta il rinnovo di contratto. Gli agenti dello spagnolo vogliono un importante ritocco dell’ingaggio, ora fermo a 1,5 milioni di euro. Senza un accordo, con la scadenza fissata al 2023, in estate le parti possono dirsi addio.

Zielinski è entrato nel mirino dei migliori club della Premier che lo prenderebbero volentieri. Anche Fabian piace molto in Spagna, piace al Real, all’Atletico ed al Barcellona.

Il procuratore di Lorenzo Insigne ha incontrato il Milan, ma secondo le ultime voci, il club rossonero non è interessato al calciatore pur stimandolo tanto, ma non ha intenzione di acquistarlo.

Possibile colpo di scena sulla vicenda Hysaj, nonostante le dichiarazioni del procuratore, secondo quanto trapela da Castel Volturno, confermati anche da Il Mattino, il Napoli starebbe valutando l’idea di un rilancio per stappare un rinnovo di contratto che consentirebbe a De Laurentiis di non perdere il terzino a costo zero.

TETTO INGAGGI

Aurelio De Laurentiis in caso di mancata qualificazione alla champions, pretenderà un abbattimento del tetto ingaggi di almeno 30 milioni di euro. Si passerà dai 110 attuali ad almeno 80 milioni. Ma anche di meno. I nuovi contratti, compresi i rinnovi, avranno un tetto massimo: probabilmente non superiore ai 3 o 3,5 milioni di euro. Sarà la nuova strategia del club azzurro.