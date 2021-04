Valter De Maggio, direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Lorenzo Insigne e sul nuovo sponsor tecnico del Napoli:

“Devo fare un chiarimento per quello che concerne Lorenzo Insigne. Ho una notizia sul Magnifico. Il Milan non è interessato al calciatore pur stimandolo tanto, ma non ha intenzione di acquistarlo”.

Valter De Maggio ha poi aggiunto: “Per quello che concerne lo sponsor tecnico, ho una precisazione da fare: non trovano riscontri le voci di un imminente accordo tra una azienda campana, Givova, e il Napoli. Al momento non c’è nulla di concreto.

De Maggio ha poi commentato la vittoria del Napoli sulla Sampdoria: “A proposito degli azzurri, c’è da sottolineare la bellissima prestazione della compagine di Gennaro Gattuso contro la Sampdoria. La squadra ha giocato molto bene. Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, per come la vedo io, sono tra i migliori centrocampista d’Europa”.