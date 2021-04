Sampdoria-Napoli: Osimhen un gol da attaccante vero incanta la critica

Vicotr Osimhen ha messo a segno un gol in Sampdoria-Napoli, bello il movimento del nigeriano esaltato dalle pagelle dei quotidiani.

E’ arrivato un gol da attaccante vero per Victor Osimhen, di quelli che sentono e vogliono la porta ad ogni costo. Osimhen in Sampdoria-Napoli al minuto 86 riceve palla da Mertens in profondità, raccoglie il pallone e se lo porta avanti con lo stop, il rapido controllo, entra in area di rigore, resiste ad un avversario e trafigge un super Audero fino a quel momento. Questi sono i gol che ci si attende Osimhen. Il nigeriano fino ad ora ha messo a segno 5 reti ma la sua stagione è stata bloccata da un infortunio alla spalla, il Covid 19 ed il trauma cranico. Circa 3 mesi di assenza dai campi, tra infortuni e periodi di recupero. Società e tifosi sperano che il gol messo a segno contro la Sampdoria possa essere da viatico per l’esplosione di Osimhen.

Osimhen in gol: le pagelle

La rete messa a segno dall’attaccante nigeriano ha fatto scattare voti alti in pagella. Osimhen viene esaltato non solo per il gol in Sampdoria-Napoli, ma anche per il suo atteggiamento propositivo, fatto vedere già contro Crotone e Juventus. Ecco i voti di Osimhen dei principali quotidiani: