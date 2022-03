Osimhen: “Napoli il sogno continua. Potrei togliere la maschera ma…”

Il Napoli vince con l’Udinese grazie ad una doppietta di Victor Osimhen, l’attaccante raggiunge quota 11 gol in campionato. Un record quello di Osimhen che nella scorsa stagione aveva realizzato 10 gol. Anche nella stagione 2021/22 è stato falcidiato da infortuni, ma Osimhen è andato in doppia cifra come Weah, Eto’o e Salah prima di lui. “Sono veramente felice, c’era un’atmosfera fantastica, lo stadio era bellissimo. Nel primo tempo non sembravamo noi stessi, poi nel secondo tempo abbiamo avuto una grandissima reazione. Questo anche merito dei tifosi che hanno continuato a sostenerci per tutta la partita” ha detto Osimhen a Dazn.

Il nigeriano è stato anche protagonista di una doppietta in Napoli-Udinese, ma anche di due episodi molto contestati, uno riguarda un suo presunto fallo di mano in area di rigore: “Sapevo perfettamente di averla presa di petto. L’ho anche detto che non c’era alcun problema ad andarla a vedere al Var, perché sapevo di averla colpito di petto“. L’episodio da moviola è stato anche verificato al termine del match e non c’è alcun contatto con il braccio di Osimhen. Mentre l’arbitro Fourneau si è inventato un’ammonizione per Osimhen, che gli costerà la gara con l’Atalanta.

Ma Osimhen guarda al futuro con positività, ma anche con un pizzico di scaramanzia. Il nigeriano svela di portare la “maschera perché a questo punto è diventato un porta fortuna. Cerco di fare il massimo in allenamento per imparare come colpire di testa avendola addosso. Bello metterlo in pratica durante la partita. Aspetterò che il dottore mi dica che posso smettere di indossarla”. Mentre sullo scudetto ha detto: “Ci sono ancora otto partite da giocare, noi dobbiamo continuare a crederci“.