CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, l’attaccante stella del Napoli, è apparso molto scontento per l’esito degli esami medici che lo terranno lontano dai campi di gioco per circa un mese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il giocatore si è presentato ieri a Castel Volturno in compagnia del suo agente, Roberto Calenda.

“L’appuntamento a Castel Volturno è alle 13, con De Laurentiis che è a Milano (sconsolato) ma in trepidante attesa del verdetto. Osimhen arriva al centro tecnico non nascondendo il proprio nervosismo: sono stati giorni neri, tra la lite in campo con Garcia, il rigore sbagliato a Bologna, i video di TikTok del club azzurro, le foto cancellate con la maglia azzurra, le questioni familiari a Lagos e ora, ciliegina sulla torta, l’infortunio contro l’Arabia Saudita,” riferisce Il Mattino.

Il giocatore ha raccontato che il fastidio al ginocchio destro persiste e che ha convinto la nazionale nigeriana a rispedirlo in anticipo a Napoli. “La diagnosi non lascia scampo, il dottor Canonico esegue altri accertamenti diagnostici: con un simile quadro clinico, diventa praticamente impossibile che il centravanti possa recuperare prima di una quarantina di giorni,” continua il quotidiano campano.

Gli ulteriori esami hanno confermato una lesione di secondo grado al bicipite femorale, rendendo praticamente impossibile un recupero rapido per l’attaccante. Osimhen, che ha già affrontato una serie di difficoltà nel mese di ottobre, dovrà ora fare i conti con un periodo di assenza prolungato dai campi di gioco.