L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non riesce mai a giocare contro il Milan: l’infortunio gli farà saltare anche la sfida del 29 ottobre.

Notizie calcio Napoli – L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sembra vittima di una sorta di “maledizione” quando si tratta di affrontare il Milan. Il bomber nigeriano non è mai riuscito a scendere regolarmente in campo contro i rossoneri.

L’infortunio muscolare subito in Nazionale gli farà saltare anche la sfida del 29 ottobre prossimo come sottolineato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Già nella scorsa stagione Osimhen aveva saltato 3 gare su 4 col Milan tra campionato e Champions League. In totale, finora ha giocato solo una partita intera contro i rossoneri.

Anche in quest’annata, il nigeriano non potrà scendere in campo nel big match di fine ottobre, proseguendo la strana “maledizione” che lo vede assente contro il Diavolo.

Una tegola non da poco per il Napoli e l’allenatore Garcia, che nella sfida al Milan dovranno fare a meno del loro bomber principe. La speranza è di averlo al top nel girone di ritorno.

Osimhen proverà a spezzare questo curioso tabù che lo vede sempre assente contro i rossoneri. Per ora, la maledizione continua.