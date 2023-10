La reazione di Rudi Garcia all’infortunio di Osimhen: il tecnico del Napoli ha già in mente soluzioni tattiche alternative per sopperire all’assenza del bomber nigeriano.

Notizie calcio Napoli -L’allenatore del Napoli, Garcia, è stato informato in tempo reale dell’entità dell’infortunio subito da Victor Osimhen e, come riportato dal Mattino, ha già iniziato a lavorare su un piano alternativo. Nonostante la gravità della situazione, il tecnico francese non è nuovo a dover affrontare sfide senza il suo attaccante di punta.

Garcia, la reazione all’infortunio di Osimhen

Secondo quanto riportato dal Mattino, Garcia è stato informato immediatamente dell’infortunio di Osimhen. “Garcia è stato informato in tempo reale, una riunione breve, l’allenatore non ha potuto far altro che prendere atto di quanto gli diceva il medico: si spegne il grande faro ora serve una nuova luce,” ha detto la fonte.

C’è già un piano alternativo?

Garcia ha già iniziato a lavorare su un piano alternativo. Il tecnico francese ha dimostrato in più occasioni di poter fare a meno di Osimhen, e questa volta non sarà diverso.

Il Piano di Garcia

La notizia dell’infortunio di Osimhen è un duro colpo per il Napoli, una squadra che dipende molto dal talento e dalla grinta dell’attaccante nigeriano. Tuttavia, Garcia non è nuovo a questa situazione. “Più volte ha fatto a meno di lui, in parecchie circostanze ha pensato di poter vincere una gara senza averlo sul terreno di gioco,” riporta il Mattino. Insomma, il tecnico francese avrà già in mente qualche piano alternativo, a cui avrà iniziato a lavorare già da ieri sera, quando ha ripreso la preparazione.

In conclusione, mentre l’infortunio di Osimhen è indubbiamente una perdita significativa per il Napoli, l’allenatore Garcia sembra essere già al lavoro per minimizzare l’impatto e preparare la squadra per le sfide future.