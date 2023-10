La reazione del presidente del Napoli all’infortunio di Osimhen: con Coppa d’Africa alle porte, l’attaccante potrebbe star fuori 3 mesi.

CALCIO NAPOLI. Brutte notizie per il Napoli: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Victor Osimhen hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono stimati in circa 4 settimane.

Un’assenza pesante per il club partenopeo e l’allenatore Rudi Garcia, che dovranno fare a meno del bomber nigeriano per diverse partite delicate in campionato e Champions League.

INFORTUNIO OSIMHEN: LA REAZIONE DI DE LAURENTIIS

La notizia dell’infortunio di Osimhen non è stata accolta bene dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha espresso tutta la sua frustrazione per una situazione che priverà il Napoli del suo giocatore più importante per gran parte della stagione.

Considerando infatti che a gennaio il calciatore partirà per disputare la Coppa d’Africa con la Nigeria, nei prossimi 4 mesi la società campana non potrà contare sul suo attaccante per circa 3 mesi su 4.

Proprio la collocazione della competizione continentale nel bel mezzo della stagione sportiva è l’oggetto delle dure critiche di De Laurentiis, che ha definito “inconcepibile” questa scelta, pagando i club fior di milioni per i cartellini dei giocatori.

L’infortunio di Osimhen si aggiunge dunque alle polemiche sulla Coppa d’Africa, situazione che fa infuriare il presidente del Napoli, pronto alla battaglia in sede internazionale. La squadra di Garcia dovrà stringere i denti e trovare soluzioni alternative in attacco per sopperire all’assenza del bomber nigeriano.