Gianluca ‘giantrainer’ Zoppi: “Napoli? Conte l’ideale per sostituire Garcia. La favorita per lo Scudetto è…”

Il trainer dei calciatori di Serie A, Gianluca Zoppi, si è soffermato sulla gestione del Napoli e sul possibile cambio allenatore.

La redazione di Napolipiu ha avuto il piacere di intervistare Gianluca ‘Giantrainer’ Zoppi, preparatore atletico e tecnico sportivo CONI, oltre che istruttore federale di pugilato presso la rinomata ‘Celano Boxe’ di Genova.

Oltre alla sua specializzazione nella preparazione atletica per il pugilato, Zoppi ha esteso la sua esperienza ai calciatori di Serie A provenienti da ogni angolo d’Italia allenando personalità del calibro di Cristiano Ronaldo, Keita Balde, Lorenzo Tonelli o Domenico Criscito, per citarne qualcuno.

Zoppi ha inoltre detto la sua anche sulla gestione attuale della SSC Napoli, con Rudi Garcia ancora al timone, ma tanti nomi alla ribalta per poterlo sostituire nel caso di un nuovo ‘passo falso’.

Addentrandoci nel campionato attuale e nel mondo Napoli, come descrivi la gestione di Garcia e le continue critiche relative ai risultati altalenanti della squadra? Inoltre chi potrebbe essere, sulla base delle giornate giocate, del gioco e delle statistiche, la favorita per lo Scudetto?

“Diciamo che sulla gestione CT Napoli non posso entrare in merito, però a mio avviso Antonio Conte sarebbe stato l’ideale in questa circostanza. Il campionato di calcio 23/24 è ancora lungo. A grandi linee al momento potrei dire come prima squadra favorita, l’Inter di Inzaghi. Poi il Napoli, Milan e Roma…. vedremo, nel calcio come nella vita solo il tempo è il miglior giudice e la giusta medicina”.