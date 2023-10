Garcia con le ore contate, il clamoroso annuncio di Esposito: “Se perde a Verona, arriva Setien”

Il conduttore televisivo, Paolo Esposito, si è soffermato sul destino di Rudi Garcia come allenatore del Napoli.

Nonostante il presidente Aurelio De Laurentiis abbia confermato la fiducia al tecnico francese Rudi Garcia, fonti ben informate suggeriscono che potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga esonerato.

Secondo quanto riportato dal giornalista e conduttore Paolo Esposito sui social network, “Se sabato pomeriggio, il Napoli perde a Verona, Garcia sarà esonerato seduta stante già in Veneto e può prendere il primo aereo per Nizza e non certo per Napoli”. La situazione è tesa e gli sguardi sono ora rivolti verso un possibile sostituto per Garcia.

Il nome che circola con insistenza è quello di Enrique Quique Setien, ex allenatore del Barcellona, già avversario del Napoli nella Champions League del 2020. In quell’occasione, il suo Barcellona eliminò gli azzurri con una vittoria per 3-1 al Camp Nou e un pareggio per 1-1 al San Paolo di Fuorigrotta. Le parole di Esposito:

“Al suo posto molto probabilmente, arriverà l’ex allenatore del Barcellona, Enrique Quique Setien, prima volta accostato al Napoli, che pochi anni fa, nel 2020, eliminò il Napoli dalla Champions League, battendolo 3-1 al Camp Nou e pareggiando al San Paolo di Fuorigrotta per 1-1″.

Setien è noto per la sua vasta esperienza e per aver adottato il modulo 4-3-3 con successo in passato. Se dovesse arrivare a Napoli, porterebbe con sé un bagaglio tecnico di alto livello, pronto a guidare la squadra azzurra verso nuovi traguardi.

La situazione si fa sempre più calda e i tifosi del Napoli attendono con ansia gli sviluppi di questa vicenda che potrebbe cambiare il corso della stagione per la squadra partenopea.