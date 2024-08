Osimhen, corsa contro il tempo: arabi o Chelsea? Ecco cosa filtra

A 24 ore dalla chiusura del mercato, il futuro di Osimhen è ancora incerto. L’Al Ahli spinge, il Chelsea non molla il bomber del Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen si decide in queste ore frenetiche di calciomercato. Con la deadline che si avvicina, Al Ahli e Chelsea sono in lotta serrata per il bomber del Napoli.

Gianluigi Longari di Sportitalia svela gli ultimi dettagli sull’offerta araba:

“Si avvicinano le parti per l’affare Osimhen con l’Al Ahli. Il contratto proposto all’attaccante del Napoli avrebbe durata di 4 anni. Si entra nella fase decisiva.”

L’Al Ahli ha inserito una clausola intrigante nella sua proposta:

“La proposta dell’Al Ahli per Osimhen comprende una clausola rescissoria che potrebbe essere attivata solo dopo due stagioni dall’eventuale arrivo dell’attaccante del Napoli in Arabia Saudita. La clausola è inferiore ai 50 milioni”.

Il Chelsea, nonostante le difficoltà, resta in corsa. Tuttavia, il salary cap complica i piani dei Blues:

“Osimhen guadagna oltre dieci milioni all’anno col Napoli fino al 2026. Una cifra che stona con i paletti del nuovo salary cap che frena ogni tentativo d’affondo da parte del club inglese.”

La preferenza del giocatore potrebbe giocare un ruolo chiave:

“Il nigeriano ha sempre sperato di continuare a giocare in Europa, ma il Psg non affonda, e il Chelsea difficilmente riuscirebbe ad accontentarlo da un punto di vista economico. La pista inglese non è tramontata, ma per i paletti del salary cap non ci sarebbe paragone con l’offerta araba”.

Il tempo stringe e la tensione sale. De Laurentiis e il Napoli attendono l’offerta giusta, consapevoli che la partenza di Osimhen cambierebbe gli equilibri della squadra. Arabi o Chelsea? Il futuro del bomber nigeriano è ancora un rebus. Ma il countdown è iniziato: entro domani sapremo se Osimhen saluterà Napoli o se continuerà a far sognare i tifosi azzurri