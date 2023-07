Ordine: “Il dibattito sul voltafaccia di Lukaku evidenzia il solito doppiopesismo all’italiana”

L’editoriale di Franco Ordine analizza le controversie di mercato tra Juventus e Inter, mettendo in luce il dibattito su Lukaku.

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’editoriale a firma di Franco Ordine suscita indignazione a singhiozzo tanto da intitolarsi: “Indignati a targhe alterne”, concentrandosi sulle recenti diatribe di mercato tra Juventus e Inter. Secondo l’autore, il dibattito intorno al cambiamento di rotta di Lukaku risulta estremamente “istruttivo“, poiché evidenzia “il consueto doppiopesismo presente in Italia”.

“E chi difendeva la madre Adolphine al tempo degli insulti rivolti da Ibrahimovic a suo figlio, oggi la mette in mezzo come chiave del tradimento del centravanti. L’importante è non dimenticarsi “gli sghignazzi, gli sfottò, le allusioni, le ironie non dei curvaioli dell’intellighenzia di fede interista, tutti divertiti in passato dalla partenza di Donnarumma per Parigi, oppure dall’arrivo di Calhanoglu”. Gli stessi che hanno fatto finta di nulla quando Skriniar ha lasciato anch’esso a costo zero per andare al PSG. Insomma, è l’indignazione pubblica di sempre, quella di cui parlava anche Montanelli in una sua celebre massima: “L’opinione pubblica è indignata e magari è anche vero al mattino. Alla sera siamo tutti a guardare la partita!”.