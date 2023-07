Clamoroso colpo di mercato: Romelu Lukaku alla Juventus, trattativa alle porte!

Secondo quanto riportato nell’ultima edizione del Corriere dello Sport, sembra che Romelu Lukaku sia vicino a trasferirsi alla Juventus.

Ciò che inizialmente sembrava una semplice voce di mercato sembra ora essere diventato una possibilità molto concreta: la Juventus, guidata da Massimiliano Allegri ed in compagnia del neo ‘vicario’ Cristiano Giuntoli, potrebbe davvero ingaggiare Romelu Lukaku. Ovviamente, nulla è ancora certo, ma l’idea di vedere il calciatore belga vestire la maglia bianconera di Torino sta prendendo forma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti con l’entourage del giocatore sono iniziati nel mese di marzo, un lungo corteggiamento che sembra avvicinarsi alla conclusione.

Fermi tutti però: per vedere Lukaku alla Juventus, c’è ancora un passaggio fondamentale da completare: la cessione di Dusan Vlahovic. Il quotidiano romano ci informa di come il club bianconero abbia l’accordo con Lukaku per un triennale da 8 milioni di euro. Inoltre, c’è anche un accordo con il Chelsea, che ha inizialmente respinto le prime offerte dell’Inter, che oscillavano intorno ai 30 milioni di euro, ma ha accettato l’offerta successiva, che includeva 40 milioni di euro più bonus.