Dimaro si infiamma: ecco l’arrivo trionfale del capitano Di Lorenzo

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sul campo di Dimaro per il suo primo allenamento in vista della nuova stagione.

“Buongiorno Dimaro, il capitano è arrivato!”, è il tweet della SSC Napoli che annuncia con entusiasmo l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo a Dimaro. Il leader azzurro si è subito unito alla squadra per il primo allenamento stagionale sotto la guida di Rudi Garcia. Un boato di gioia si è levato dalla tribuna del campo di Carciato quando il giocatore ha fatto la sua entrata in campo. Il pubblico ha applaudito e cantato cori di benvenuto, mentre il capitano, visibilmente felice per l’accoglienza calorosa, ha fatto le foto di rito davanti ai tifosi.

Di Lorenzo, insieme ad Anguissa e Gollini, si è poi diretto verso la palestra per svolgere dei test fisici. Ci si aspetta anche l’arrivo di Elmas, Rrahmani e Osimhen, il cui ingresso è previsto nel pomeriggio.

Mario Rui, Lozano, Anguissa e Simeone hanno iniziato una sessione personalizzata con l’attivazione della palla sotto l’occhio vigile di Russo. Nel frattempo, Garcia sta fornendo indicazioni al resto del suo staff per dare inizio all’allenamento di squadra con gli altri membri del gruppo azzurro a disposizione.