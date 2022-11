Olivera: “Napoli simile al Sud America. Il Mondiale è un sogno, con Kim…

Mathias Olivera dichiara che Napoli è simile al Sud America e che il Mondiale è un sogno che sta vivendo con l’Uruguay.

Mathias Olivera ha subito confermato le aspettative nella prima parte di stagione. Acquistato dal Napoli per riempire la casella lasciata vuota da Faouzi Ghoulam, il terzino sinistro sudamericano ha disputato un ottimo inizio di stagione, utilizzato in egual modo a Mario Rui. Attualmente il talentuoso terzino azzurro è in ritiro con l’Uruguay per preparare i Mondiali di Qatar 2022. In conferenza stampa Olivera ha parlato del debutto contro la Corea del Sud del compagno di squadra di Kim. “Ne ho parlato con Kim, ma non ci siamo detti troppo: abbiamo un girone equilibrato e potrebbero esserci sorprese. Diverse persone ci sottovalutano, ma abbiamo le potenzialità per fare un buon Mondiale”.

Olivera vive un sogno con l’Uruguay al Mondiale in Qatar

“Essere in Qatar è un sogno, e voglio godermelo. Ho aspettato questa occasione per tutta la vita”, ha detto in conferenza stampa.

Olivera ha anche parlato della sua esperienza sotto il Vesuvio: “Imparo tante cose in ogni squadra in cui vado, e a Napoli tutto è molto diverso rispetto che al Getafe, e cercherò di applicare queste conoscenze in Coppa del Mondo. Com’è vivere nella terra di Maradona e Cavani? Bellissimo, loro sentono molto il calcio, in questo è molto simile al Sud America. Lo sentono e lo vivono molto”.