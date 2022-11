Il Napoli vira forte su due gioielli dell’Udinese: tavolo aperto con Pozzo

Radio Goal rivela che il Napoli vira forte su due gioielli dell’Udinese e che c’è un tavolo aperto con Pozzo

Il Napoli va all’assalto di due gioielli dell’Udinese. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, rivela in diretta su Radio Goal, trasmissione in onda sull’emittente ufficiale del Calcio Napoli, che l’entourage di Cristiano Giuntoli sta lavorando alla trattativa per portare all’ombra del Vesuvio Simone Pafundi e Lazar Samardzic. Entrambi interessano fortemente al club azzurro che li sta monitorando da diverso tempo.

Il Napoli all’assalto di due enfant prodige dell’Udinese

Simone Pafundi, attaccante classe 2006 nato a Monfalcone ma di origini napoletane, è reduce dall’esordio l’altro ieri con la maglia della Nazionale italiana di Mancini e sarebbe già pronto al grande salto. Lazar Samardzic, centrocampista tedesco di origine serbe classe 2002, ha spaventato i partenopei sabato scorso, con il pregevole goal del 3-2 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Tutti e due sono astri nascenti dell’Udinese che sta ottenendo grandi risultati sotto la guida di Andrea Sottil.

Il Napoli è pronto ad aprire un tavolo con il patron Pozzo ma Giuntoli è consapevole che l’Udinese è bottega cara, con somme importanti da dover sborsare. A prescindere da ciò, i partenopei sono interessati e vogliono anticipare i competitor per regalarsi due prospetti di grande valore.