Longhi: “Mio figlio tifa Napoli. Non è campano, vi svelo il motivo”

Bruno Longhi svela che il figlio tifa Napoli, nonostante non sia campano: un motivo particolare dietro questa scelta

Bruno Longhi, storica voce delle telecronache di Sport Mediaset, parla del contatto estivo Cristiano Ronaldo-Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Cristiano Ronaldo ha detto che in estate si sarebbe potuto trasferire al Napoli? Per fortuna non è andata così. Gli azzurri hanno preso un diamante come Khvicha Kvaratskhelia, che a sinistra ha fatto benissimo: perché mai avrebbero dovuto puntare su un giocatore che da anni non è più ai suoi massimi livelli?”.

Longhi ha poi fatto una curiosa rivelazione: “Dovete sapere che mio figlio è tifoso del Napoli, tifoso della prima ora, dai tempi in cui c’era Antonio Criscimanni in maglia azzurra. Non c’era ancora Maradona e già adorava i partenopei”.

“Perché tifa Napoli? Mio figlio non è campano, non so come sia possibile. A scuola erano tutti tifosi di Inter, Milan e Juventus e lui ha voluto fare il diverso, perorando la causa del Napoli“.

“Eravamo anche amici di famiglia di Rino Marchesi, che era stato a Napoli e poi ci tornò. Una volta la moglie di Rino portò mio figlio a vedere una gara tra Napoli e Como e lì nacque l’amore di mio figlio Dodo. Quando poi arrivò Maradona, poi, fu l’amplificazione totale di questo amore”.