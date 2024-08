Neres vicino al Napoli: Mediaset rivela “Altri due giocatori vogliono gli azzurri

David Neres a un passo dal Napoli. Mediaset: Due calciatori vogliono solo agli azzurri. Le ultime sul calciomercato del Napoli di Conte.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con David Neres del Benfica sempre più vicino a vestire l’azzurro. Ma le sorprese non finiscono qui: secondo Mediaset, altri due giocatori avrebbero espresso la loro preferenza per il club partenopeo.

Calciomercato Napoli: Neres ad un passo, i dettagli

Daniele Miceli, giornalista di Sport Mediaset, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Neres. “Il Napoli si avvicina a David Neres del Benfica, ci siamo quasi,” ha dichiarato Miceli su X. “Il Napoli è davvero vicino a Neres come confermano anche le dichiarazioni dell’allenatore del Benfica.”

L’accordo prevede un contratto quinquennale per Neres, con un ingaggio di 2 milioni a stagione. Il Napoli verserebbe nelle casse del Benfica 25 milioni complessivi per il cartellino del giocatore.

Non solo Neres: Brescianini e Gilmour nel mirino

Ma le ambizioni di mercato del Napoli non si fermano qui. Miceli rivela: “Grandi manovre anche a centrocampo con Brescianini e Gilmour che vogliono solo il Napoli“. Questa notizia apre scenari interessanti per il centrocampo azzurro, con due giovani talenti pronti a mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Il direttore sportivo Manna sta lavorando intensamente per chiudere queste trattative e regalare a Conte una rosa competitiva. L’arrivo di Neres, in particolare, potrebbe fornire al tecnico leccese un’opzione di qualità in attacco, perfetta per il suo sistema di gioco.