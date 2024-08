Napoli, Romano: “Più di tre colpi in arrivo per Conte”

Fabrizio Romano rivela che il Napoli prepara più di tre acquisti. Neres in dirittura d’arrivo, si lavora anche per Gilmour e Lukaku. Il calciomercato azzurro è in fermento.

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo, con Antonio Conte in attesa di rinforzi. Secondo le ultime indiscrezioni, gli azzurri sarebbero pronti a mettere a segno non uno, ma diversi colpi di mercato.

Calciomercato Napoli: Neres ad un passo, le conferme

David Neres è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, conferma: “Il Napoli e l’agente di David Neres sono alle fasi finali delle trattative, poiché il club è fiducioso di riuscire a concludere l’affare. Le parti sono molto vicine.”

Non solo Neres: Romano anticipa altri colpi

Ma le ambizioni di mercato del Napoli non si fermano qui. Romano lancia una bomba: “Gilmour, Neres, Lukaku e altri“, suggerendo che gli azzurri stiano lavorando su più fronti. Tra i nomi non citati esplicitamente, spicca quello di Brescianini, centrocampista che piace molto a Conte.

Le prospettive per il Napoli di Conte

Con l’arrivo di Neres ormai imminente e la possibilità di altri acquisti di livello, il Napoli si candida a essere protagonista in Serie A. L’esperienza di Conte, unita a una campagna acquisti ambiziosa, potrebbe portare gli azzurri a lottare per obiettivi importanti.