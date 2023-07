Napoli su Wendel: Arrivano conferme, offerta da 25 milioni. Tutti i dettagli

Il Napoli avrebbe offerto 25 milioni di euro per il centrocampista Wendel dello Zenit, superando l’offerta del Flamengo.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sarebbe tornato sul centrocampista brasiliano Wendel dello Zenit San Pietroburgo. La squadra di De Laurentiis ha superato l’offerta del Flamengo, mettendo sul tavolo 25 milioni di euro.

Napoli-wendel

Mentre il primo colpo del Napoli della stagione non è ancora stato piazzato, il presidente De Laurentiis è impegnato a consolidare il futuro del club. Oltre a chiudere un’operazione per Elia Caprile, la priorità del club azzurro è trovare un sostituto di Kim Min-Jae. Danso è stato scelto Danso come possibile rimpiazzo, ma le negoziazioni con il Lens si sono trasformate in un braccio di ferro.

Il Fascino di Wendel

Ma è la corsa per Wendel che ha catturato l’attenzione. Marcus Wendel Valle da Silva, meglio noto come Wendel, è un centrocampista di classe ’97 che ha giocato con Zenit San Pietroburgo, Sporting Lisbona e Fluminense. Ha 25 anni e vanta diversi titoli vinti. Il suo ruolo di centrocampista centrale lo rende adattabile come mediano e trequartista.

Il giornalista brasiliano Vene Casagrande, corrispondente di SBT Rio, ha svelato in anteprima l’interesse del Napoli. Casagrande ha riportato: “Ho appena avuto una conversazione con un dirigente dello Zenit. Secondo quanto mi ha detto, il Flamengo ha offerto 18 milioni di euro per Wendel, ma ora c’è un ostacolo: il Napoli è piombato nelle ultime ore e ha offerto 25 milioni di euro per il centrocampista. I russi preferiscono vendere agli italiani”.

Prospettive per il Napoli

L’acquisto di Wendel potrebbe essere una mossa fondamentale per il Napoli, che sta cercando di coprire il buco lasciato da Ndombele, il quale non è stato riscattato. Con le sue abilità e la sua esperienza, Wendel potrebbe essere la soluzione perfetta per il centrocampo degli azzurri.

Il Napoli segue Wendel da tre anni, l’ex Ds Giuntoli lo voleva come sostituto di Allan ma poi non se ne fece più nulla. Anche la scorsa estate il centrocampista brasiliano fu accostato agli azzurri, poi arrivò Ndombele.

Conclusione

Questa potenziale acquisizione segna un passo audace e deciso per il Napoli, mostrando l’ambizione e la visione strategica del club. Mentre il mercato del calcio continua a evolversi, gli occhi sono puntati sul Napoli e su come questa mossa potrebbe plasmare il futuro della squadra. I tifosi del Napoli hanno motivo di essere entusiasti, con la squadra che fa passi decisi per costruire una formazione competitiva per la prossima stagione.