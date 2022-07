Dal Brasile: “Wendel offerto al Napoli. De Laurentiis deve risolvere due casi spinosi”

Wendel offerto al Napoli, il centrocampista dello Zenit offerto a De Laurentiis dall’agente. In casa azzurra ci sono però due casi da risolvere.

Wendel torna in orbita Napoli. Secondo quanto riferisce dal Brasile “Coluna do Fla“, il 25enne mediano sarebbe stato offerto al club partenopeo dall’impresario Fransergio Ferreira, oltre che agli inglesi dell’Everton.

Il nome di Wendel è stato accostato nelle ultime settimane anche al Flamengo, per un ritorno in patria. Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, ha ancora mercato in Europa.

Lui vorrebbe restare nel Vecchio Continente, magari lasciando il club russo con la formula del prestito annuale.

Centrocampista centrale dotato di grande resistenza fisica. Wendel in carriera ha vestito anche le maglie di Fluminense e Sporting Libsona, prima di approdare a San Pietroburgo.

Wendel è stato accostato al Napoli anche negli ultimi due anni, quando il club azzurro si preparava a perdere Allan. La trattativa con lo Sporting Lisbona proprietario del cartellino non andò in porto.

IL NAPOLI LAVORA PER UN CENTROCAMPISTA

Il nome di Wendel è solo l’ultimo di una lunga lista stilata dal Napoli. De Laurentiis prima di piazzare il colpo a centrocampo ha due casi spinosi da risolvere: Fabian Ruiz e Diego Demme.

L’ex Betis ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare, il rischio di perderlo a, parametro zero si fa molto concreto.

Il centrocampista tedesco , ha comunicato a Spalletti che vuole più spazio, su di lui c’è il Valencia di Gattuso, con la giusta offerta potrebbe partire e liberare una casella a centrocampo.