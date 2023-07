IL ROMA, Scotto rassicura tutti: “Osimhen – Napoli, nessun Intoppo nel rinnovo. C’è un dettaglio da limare”

l futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra essere su una traccia positiva secondo il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma.

Calciomercato Napoli. Le voci riguardanti il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembrano essersi temporaneamente placate, grazie alle rassicuranti parole di Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma.

Osimehn-Napoli: Trattativa in Corso, ma Positiva

Attraverso il suo account Twitter, Scotto ha dichiarato: “Victor Osimhen non ha ancora firmato il rinnovo. Non lo ha fatto a Castel di Sangro e né tantomeno nei giorni scorsi. Nessuna preoccupazione, perché la trattativa prosegue in maniera positiva. C’è la reciproca e determinata volontà a prolungare il contratto, ma restano dettagli da limare, qualche cifra da far quadrare e soprattutto la cessione di parte dei diritti d’immagine al calciatore. Nessuna preoccupazione e non si registrano particolari intoppi. Occorre solo un po’ di pazienza.”

Le parole di Scotto fanno chiarezza su una situazione che ha generato molto interesse e speculazione negli ultimi giorni. Nonostante il rinnovo del contratto non sia ancora stato firmato, il giornalista sottolinea che la trattativa sta procedendo in maniera positiva.

Dettagli da Limare

Scotto ha evidenziato che ci sono ancora alcuni dettagli da risolvere, inclusa la cessione di parte dei diritti d’immagine al calciatore. Tuttavia, queste sono questioni normali in una trattativa complessa come quella per il rinnovo di un contratto con una stella del calibro di Osimhen.

La Volontà Reciproca

L’aspetto più rassicurante delle dichiarazioni di Scotto è la menzione della “reciproca e determinata volontà” di prolungare il contratto. Sembra quindi che sia il Napoli che Osimhen siano impegnati a trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

Le parti stanno lavorando

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra essere ben avviato verso una conclusione positiva, secondo quanto riferito da Giovanni Scotto de Il Roma. Nonostante il rinnovo non sia ancora stato firmato, le parti stanno lavorando con serietà e determinazione per limare gli ultimi dettagli. La pazienza sembra essere l’unica cosa richiesta ai tifosi e agli osservatori in questo momento, poiché la trattativa prosegue senza intoppi. La vicenda dimostra ancora una volta quanto possano essere intricate e delicate le negoziazioni nel mondo del calcio moderno, e quanto possa essere fondamentale l’informazione accurata e tempestiva da parte di professionisti del settore come Scotto.