Il Lens frena il Napoli: “Danso fuori dal mercato”. Il prezzo di Kilman troppo elevato

Il Lens ha deciso di non lasciar partire Kevin Danso, bloccando così la trattativa con il Napoli per il difensore centrale austriaco.

Calciomercato Napoli – La squadra partenopea è in cerca di un rinforzo per la linea difensiva, ma il nome in cima alla lista delle preferenze, Kevin Danso, è stato tolto dal mercato dal direttore sportivo del Lens, Arnaud Pouille. “Non ci saranno partenze in difesa”, ha dichiarato Pouille, mettendo fine alle speranze del Napoli di ottenere il giocatore.

Danso aveva già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli, ma la decisione del Lens rende ora la trattativa molto più difficile e complessa da portare avanti.

Un altro nome che da tempo è nella lista dei desideri del Napoli è Max Kilman, ma il prezzo del suo cartellino continua a rimanere troppo elevato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta quanto segue: “Mavropanos è il riferimento attuale, poi vai a capire il mercato con le sue sfaccettature e le sue insidie: altri restano nella lista o nei sogni, comandati sempre da Kilman (un profilo da 40 milioni di euro, dunque inavvicinabile)”.

Il Napoli dovrà ora valutare attentamente le alternative disponibili sul mercato, cercando di trovare un equilibrio tra le proprie esigenze difensive e le possibilità finanziarie a disposizione. La ricerca di un rinforzo per la difesa si prospetta come una sfida importante per la squadra partenopea in vista della prossima stagione.