Napoli-Venezia segna l’esordio in campionato di Luciano Spalletti dopo due anni di assenza. La sfida della prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022 è una sfida da ex per l’allenatore di Certaldo. Spalletti ha allenato il Venezia nella stagione 1999-2000.

COME STA IL NAPOLI

Spalletti deve fare a meno di Demme, Lozano e Mertens mentre in difesa Manolas sarà preferito a Rrhamani per fare coppia con Koulibaly nonostante le recenti voci di mercato. In porta Meret, Di Lorenzo a Mario Rui sulle fasce. Per il resto Lobotka agirà da play a centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi lati. In attacco Osimhen supportato da Politano e Insigne.

COME STA IL VENEZIA

Il Venezia risponde col tridente formato da Johnsen, Forte e Di Mariano, Caldara guida la difesa completata da Ebuehi, Ceccaroni e Schnegg. In mezzo al campo Fiordilino, Pererz e Heymans.

NAPOLI-VENEZIA: I PRECEDENTI

Il Venezia lagunari, ritrova il palcoscenico della massima serie vent’anni dopo l’ultima volta. Gli arancio-nero-verdi allenati da Paolo Zanetti non disputano un campionato di Serie A dalla stagione 2021-2022.

L’ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al torneo di Serie B della stagione 2003-2004. La partita terminò 1-1 con il Venezia in vantaggio grazie all’autorete di Carrera prima di essere raggiunto dal pari di Dionigi.

ARBITRO

Sarà il Sig. Aureliano della sezione AIA di Bologna a dirigere Napoli-Venezia, assistito da Imperiale e Bercigli sulle corsie. Quarto uomo Santoro, al VAR Di Paolo, assistito da Peretti. Aureliano ha un solo precedente col Napoli in Serie A che risale al 25 luglio del 2020: si è tratto di un match interno contro il Sassuolo, vinto dagli azzurri per 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-VENEZIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.

LA PARTITA DEGLI AZZURRI IN STREAMING E TV

La diretta del match tra Napoli e Venezia sarà esclusiva di DAZN. Per seguire la partita si dovrà scaricare l’app dedicata dalla propria smart tv. In alternativa si dovrà collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Un’altra soluzione percorribile è quella di collegare la tv ad una console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, One X).

NAPOLI-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN offre a ai propri abbonati la possibilità di seguire la partita tra partenopei e lagunari anche attraverso la diretta streaming. Se si accede da smartphone o tablet servirà scaricare l’app di DAZN dai sistemi iOS o Android. Nel caso in cui si ricorra all’uso di pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al portale e selezionare il match dal palinsesto.