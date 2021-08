Serie A: Sky o Dazn dove vedere le partite di oggi, tv e streming

Riparte la Serie A con Dazn che ha in esclusiva i diritti per trasmettere i match della stagione 2021/22. Tre partire saranno gestite da Sky ha in co-esclusiva gli eventi. Per gli utenti la stagione che è cominciata sarà la prima con tutta la Serie A trasmessa in streaming. Poi ci sono anche altre piattaforme come Amazon e Tim Vision che trasmetteranno altre gare, tra cui quelle di Champions League, con una novità assoluta.

Serie A: il programma della prima giornata

Sabato 21 agosto 2021 parte ufficialmente la stagione di Serie A, ecco i match della giornata odierna:

Ore 18.30: Inter-Genoa.

Ore 18.30 Verona-Sassuolo.

Ore 20.45 Empoli-Lazio.

Ore 20.45 Torino-Atalanta.

Domenica 22 agosto:

Ore 18.30 Bologna-Salernitana.

Ore 18.30 Udinese-Juventus.

Ore 20.45 Napoli-Venezia.

Ore 20.45 Roma-Fiorentina.

Sky o Dazn: tutte le informazioni

Il campionato id Serie A 2021/22 sarò aperto dalle sfide Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. In serata ci saranno anche le sfide tra Torino-Atalanta ed Empoli-Lazio. Tutte le partite di sabato 21 agosto saranno trasmesse in esclusiva da Dazn, mentre la partita di Verona verrà trasmessa anche da Sky.

C’è grande curiosità per vedere anche il Napoli in azione, che però entrerà in scena solo domenica 22 agosto alle 20.45. La formazione di Luciano Spalletti deve fare i conti con un mercato in entrata che non decolla, ma anche con nessun big in partenza, anche se Manolas vuole ritornare in Grecia.

