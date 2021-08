Demme, che palleggi su Instagram, recupero vicino?

Let’s go!

E’ il messaggio che manda Diego Demme al Napoli e ai tifosi azzurri dai suoi canali social.

Il giocatore tedesco ancora fuori per infortunio ha voluto mandare un messaggio al Napoli e ai tifosi sulla sua condizione fisica.

Ormai senza tutore riesce ad effettuare già notevoli palleggi. Diego forse ha voluto sottolineare il suo rapido recupero anche per via delle insistenti voci che vorrebbero il Napoli su Pjanic proprio per sostituirlo.

https://www.instagram.com/stories/diegodemme/2645952854493411601/