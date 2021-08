Napoli-Venezia segna l’esordio degli azzurri di Spalletti in serie A. In questi anni la squadra azzurra e la città partenopea sono stato spesso oggetto di cori razzisti e mi messaggi offensivi, dal Veneto, in particolare da Verona questi episodi sono diventati quasi un’abitudine.

Troppe volte il Napoli e Napoli si sono dovuti confrontare con i luoghi comuni e gli atti di razzismo, che trovavano nel calcio l’apice massimo. Questa volta invece vogliamo raccontare una storia diversa, che arriva sempre dal Veneto, ma da una città che insieme a Napoli rappresenta l’Italia nel mondo: Venezia. La squadra veneta giocherà la sua prima partita in serie A, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. L’emozione dell’allenatore Paolo Zanetti la dice lunga sul rispetto che il veneti hanno per la squadra di Spalletti.

Il Venezia FC ha voluto fare di più pubblicando sui social due bellissimi messaggi:

“Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio”

“Fortemente consigliato il nuovo numero di vogue italia su Napoli. Davvero stupendo”.

Messaggi come quelli del Venezia FC fanno bene al calcio e non per caso hanno attirato centinaia di commenti entusiasti da parte di moltissimi tifosi, anche di altre squadre:

“Il calcio che ci piace

“Che bel tweet! Da tifoso del Napoli mi fa veramente piacere cominciare il campionato in un clima finalmente cordiale e sportivo. In bocca al lupo per la stagione”

“Questo post vi Fa ONORE! A prescindere dalla risultato sportivo e dalla rivalità , questo messaggio vi ha già reso i vincitori! Siete i Campioni della Serie A. NESSUNO HA MAI FATTO UNA COSA DEL GENERE! Meritate Rispetto! Grazie”.

“Finalmente una cosa sensata intelligente e degna di questo sport…complimenti a voi tutti dovrebbero prendere esempio….w lo sport w il calcio pulito w il fair play e forza Inter”

“Bello veramente il calcio come vogliamo noi.. Complimenti e buon campionato a voi grandi Lagunari”.

