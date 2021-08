Gazzetta – Napoli-Venezia: Spalletti pensa ad una novità a centrocampo

Il Napoli fa il suo esordio in campionato con il Venezia. Luciano Spalletti ha la formazione già quasi fatta. Senza Demme infortunato è molto probabile che si punterà sul 4-3-3. Il portiere sarà Alex Meret che in questa stagione non si alternerà molto spesso con Ospina. Il colombiano sarà la seconda scelta, magari in qualche partita di coppa, ma resta una sicurezza. In difesa sarà confermata la coppia di centrali Koulibay-Manolas, nonostante il difensore greco sia al centro di tantissime voci di mercato. Gli esterni saranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.

A centrocampo potrebbe esserci una delle novità del Napoli che sfida il Venezia. Spalletti ha intenzione di far partire Elmas titolare al posto di Fabian Ruiz con Lobotka e Zielinski a completare il reparto. Il macedone si è comportato molto bene durante la fase del ritiro e Spalletti sta meditando di farlo partire titolare. Gli azzurri sfideranno il Venezia alle 20.45 allo stadio Maradona ed in attacco avranno anche Lorenzo Insigne, altro calciatore al centro di tantissime voci di mercato. Secondo Gazzetta a completare il reparto offensivo del Napoli ci saranno Osimhen e Politano.

