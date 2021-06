Rivoluzione a centrocampo per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis può fare cassa con la cessione di Fabian Ruiz che oramai sembra imminente. Il calciatore spagnolo è impegnato con la sua Nazionale, ma se dovesse arrivare un’offerta da 50 milioni di euro il Napoli non la rifiuterebbe. Cristiano Giuntoli sta lavorando per portare a termine questa operazione e assecondare le richieste di Spalletti.

Napoli: tutti i nomi per il centrocampo

Facendo cassa con Fabian Ruiz il Napoli si concentrerebbe su tre calciatori. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport:

Con i soldi di Fabian Ruiz (circa 50 milioni), con il ritorno di Bakayoko al Chelsea e con il prestito di Lobotka, il ds Giuntoli avrebbe campo libero per prendere 3 elementi che piacciono a Spalletti. Il posto di Fabian Ruiz potrebbe essere preso da Toma Basic, 24enne del Bordeaux con il contratto in scadenza il prossimo anno, oppure Morten Thorsby, il 25enne che non vorrebbe rinnovare con la Samp il contratto che scadrà nel 2023. Poi, numericamente, il posto di Lobotka potrebbe essere preso da Matias Vecino, che l’Inter deve vendere in questa sessione per non perderlo a zero il prossimo anno.

Proprio Thorsby di proprietà della Sampdoria sembra essere il giocatore più vicino a vestire la maglia azzurra. La trattativa con Ferrero è in fase avanzata.