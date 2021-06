Il calciomercato del Napoli in infiamma con Morten Thorsby, offerta già inviata alla Sampdoria. Secondo quanto scrive Repubblica le parti non sono affatto distanti, con il club azzurro che si sta muovendo con decisione per prendere il calciatore norvegese. Lanciato da Ranieri nella stagione 2020-21 Thorsby è diventato uno dei calciatori più importanti della squadra blucerchiata, attirando l’interesse di tantissimi club. Il Napoli ha puntato Thorsby da qualche settimana e l’offerta inviata alla Sampdoria ha avvicinato moltissimo le parti in causa, anche perché Ferrero ha bisogno di fare plusvalenze. Il norvegese sarebbe l’essenza stessa della plusvalenza, dato che fu preso a parametro zero dall’Heerenveen nel 2019.

Spalletti vuole Thorsby al Napoli

Anche Luciano Spalletti si sta interessando moltissimo al calciatore della Sampdoria. Repubblica fa sapere che il primo club a puntare il calciatore è stata la Lazio. I biancocelesti erano in vantaggio ma l’arrivo di Sarri ha raffreddato la pista perché il norvegese non ha grandi capacità di palleggio. Così si è fatta avanti l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico dei nerazzurri punta molto sulla fisicità e il centrocampista della Sampdoria ne ha da vendere.

Il Napoli ha bruciato tutti per Thorsby con una offerta da 7,5 milioni di euro. Secondo Repubblica in questo modo si è avvicinato moltissimo all’acquisto del giocatore. L’Atalanta per ora resta staccata. Il centrocampista norvegese piace molto anche a Luciano Spalletti che ha già dato un identikit dei giocatori da prendere. In ogni caso al Napoli serve sicuramente un sostituto di Bakayoko. Thorsby risponde bene alle esigenze del club, dato che con il suo fisico imponente riesce quasi sempre a vincere i contrasti aerei, ma anche a sradicare palloni dai piedi degli avversari. Nella scorsa stagione con la Sampdoria il norvegese ha messo a referto anche 3 gol ed un assist, non male per uno che la fame di diga di centrocampo.