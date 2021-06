Fabian Ruiz alle Olimpiadi: “Sarebbe bellissimo ma…”

Fabian Ruiz alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ una possibilità a cui il giocatore sta pensando seriamente, come ammesso in conferenza stampa dopo al sfida Spagna-Portogallo, test amichevole in preparazione di Euro 2020. Fabian Ruiz è uno dei punti di forza della Spagna e potrebbe esserlo anche delle rappresentativa olimpica da fuoriquota. Sicuramente un’esperienza bellissima ma che sottoporrebbe il calciatore del Napoli ad un ulteriore impegno e sforzo con la Nazionale.

Al termine di Spagna-Portogallo, Fabian Ruiz ha parlato della possibilità delle Olimpiadi: “Sarebbe davvero bello poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo ma per ora non posso dire nulla, si parlerà più avanti di questo”. Il calciatore sarebbe impegnato potenzialmente dal 23 luglio all’8 agosto in Giappone. Ma il Napoli si potrebbe opporre alla chiamata di Fabian Ruiz, dato che solo i giocatori delle società iberiche sono ‘obbligati’ a rispondere alla chiamata della Nazionale olimpica.