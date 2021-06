Fabian Ruiz: “Napoli-Verona vi racconto tutto. In azzurro sono contento”

Fabian Ruiz parla del suo futuro e di Napoli-Verona. In una intervista a Gazzetta dello Sport il centrocampista del Napoli racconta la sua delusione per la mancata Champions League. Una qualificazione che era ad un passo, bastava vincere col Verona già salvo. Ma Napoli-Verona è stata una partita strana, in cui gli azzurri sono apparsi spaesati, eppure nessuno ha ancora fornito mezza spiegazione a tifosi.

Ora Fabian Ruiz pensa a giocare gli Europei con la Spagna, di cui è diventato un titolare quasi inamovibile. Il calciatore è anche al centro di tante trattative di mercato, con il Real Madrid di Ancelotti pronto a fare il grande passo per acquistarlo.

Fabian Ruiz: intervista Gazzetta dello Sport

Intanto alla Gazzetta, il centrocampista spagnolo fa sapere di non aver parlato ancora con il nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.