Mandava e due centrocampisti: il calciomercato del Napoli prende forma

Calciomercato Napoli le ultime novità. Il club azzurro delinea sempre di più le piste da seguire. Luciano Spalletti ha dato delle indicazioni, servono almeno un difensore, un esterno sinistro in difesa ed un centrocampista. Al momento il nome più quotato come terzino sinistro è quello di Reinildo Mandava, fresco vincitore dalla Ligue 1 col Lille. Il ruolo di esterno basso a sinistra è una incognita già da qualche anno. I ripetuti infortuni a Ghoulam hanno creato sempre più di qualche problema. Ora l’algerino è in recupero ma il suo fisico non offre garanzie, così come Mario Rui non convince completamente.

Intanto il Napoli pensa pure al centrocampo. Secondo Corriere dello Sport, Toma Basic del Bordeaux è un nome da seguire con estrema attenzione. Nelle ultime ore ha preso quota anche quello di Morten Thorsby della Sampdoria. Entrambi hanno un fisico imponente per alzare una diga in mediana. Intanto su De Paul, pallino di De Laurentiis, si è fiondato anche l’Atletico Madrid

La variabile Koulibaly e Fabian Ruiz

Il calciomercato in entrata del Napoli sarà inevitabilmente influenzato da quello in uscita. Koulibaly e Fabian Ruiz piacciono al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Qualora entrambi i calciatori dovessero essere ceduti (hanno tante richieste ndr) allora la lista delle entrate per il Napoli si allungherebbe.

A quel punto bisognerebbe prendere almeno due difensori centrali, dato che va via pure Maksimovic. Almeno due centrocampisti, visto l’addio di Bakayoko e sicuramente almeno un esterno mancino.