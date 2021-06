Grafico – Un Napoli fantastico con De Paul e Fabian Ruiz

Il sogno del calciomercato del Napoli si chiama Rodrigo De Paul. Gli azzurri potrebbero decidere di acquistarlo anche senza vendere Fabian Ruiz. La SSCN ha altri pezzi pregiati da piazzare sul mercato e non ha particolari difficoltà economiche, anche se la pandemia e la crisi economica suggeriscono cautela. Kalidou Koulibaly potrebbe essere il sacrificato per fare cassa, tenendosi in rosa Fabian Ruiz che potrebbe fare copppia con De Paul a centrocampo. Ne nascerebbe una mediana sicuramente fantastica, certo bisognerebbe trovare gli equilibri giusti.

Secondo le ultime novità di calciomercato il Napoli ci sta provando seriamente per De Paul. L’argentino piace moltissimo a De Laurentiis che sta trattando in prima persona con i Pozzo. Il sogno resta quello di poter giocare con De Paul e Fabian Ruiz nella stessa squadra. Anche perché l’argentino può ricoprire più ruoli e potrebbe giocare anche da trequartista. In quel caso si presenterebbe il caso Zielinski. Il polacco ha giocato un’ottima stagione posizionandosi dietro la punta. Una soluzione sarebbe il ritorno al centrocampo a tre per il Napoli. Sarà ovviamente Spalletti a decidere, che in carriera ha utilizzato più moduli anche se predilige il 4-2-3-1.

Formazione Napoli con De Paul e Fabian Ruiz

Ecco il grafico presentato da Corriere dello Sport, con la presenza sia dell’argentino che dello spagnolo a centrocampo: