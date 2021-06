Il Napoli vuole De Paul e blocca il Milan: interviene De Laurentiis

Calciomercato, il Napoli vuole Rodrigo De Paul. Le ultime novità sulla trattativa, bloccato il Milan. Aurelio De Laurentiis sta intervenendo in prima persona nella mediazione con i Pozzo che sanno di avere tra le mani un calciatore di grandissimo valore. I rossoneri sembravano in vantaggio su tutti, ma il Napoli ha deciso di intervenire in maniera pesante in questo affare di calciomercato, per cercare di prendere il giocatore.

De Pual è un centrocampista argentino di 27 anni, Napoli e Milan se lo contendono. Il calciatore, oltre a grandi qualità tecniche e fisiche, sarebbe un ottimo colpo per la sua duttilità. Può giocare sia in un centrocampo a due che a tre, ma può essere utilizzato anche come trequartista. Ecco perché la SSCN e l’AC Milan ci stanno facendo più di un pensiero, mettendosi in contatto direttamente con l’Udinese.

De Paul, Napoli c’è anche l’Atletico Madrid

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport la società di De Laurentiis ha già chiesto in tempi non sospetti il calciatore all’Udinese. Secondo le nostre fonti a gennaio scorso De Paul era stato vicinissimo a vestire la maglia azzurra, poi l’affare saltò anche per volontà di Gennaro Gattuso.

Ora De Laurentiis sta parlando con i Pozzi per avere almeno un’opzione sul calciatore, quantomeno morale. In questo modo si cercare di bloccare l’offensiva del Milan per De Paul che ha un cartellino che l’Udinese valuta 40 milioni di euro.

Intanto sul calciatore si è fiondato anche l’Atletico Madrid. La società spagnola ufficialmente si è tirata fuori dalla corsa per Fabian Ruiz, anche perché per lo spagnolo De Laurentiis chiede almeno 50 milioni di euro. Secondo Corriere dello Sport, c’è da capire se il Napoli vorrà far coesistere De Paul e Fabian Ruiz, oppure vendere lo spagnolo. In ogni caso l’argentino rappresenta la prima soluzione per il calciomercato estivo del Napoli.