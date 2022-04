Napoli, un tifoso: “Mi resta poco tempo da vivere, date questo messaggio a De Laurentiis”

Durante la trasmissione Porompomperoperò, programma in onda sulla emittente ufficiale del club partenopeo, Radio Kiss Kiss Napoli, Cesare, un tifoso del Napoli, si è rivolto in lacrime al conduttore Carlo Alvino: “Ti posso dire che io muoio per il Napoli. Dal 2006, quando ebbi un infarto, vivo una vita particolarmente complicata”.

“Pensa che in 16 anni per ben 9 volte sono andato in sala operatoria. Un anno fa ho avuto un arresto cardiaco fortunatamente il defibrillatore che mi hanno messo è andato in funzione. Ti chiedo una cortesia, fai sentire la mia telefonata al presidente Aurelio De Laurentiis o a qualcuno del Napoli. Non me ne posso andare senza prima vedere uno scudetto del Napoli… il tempo non ce l’ho. Ora vi saluto facendo i miei auguri a tutti i tifosi del Napoli”, ha concluso commosso il tifoso del Napoli.