Atletico Madrid-Manchester City: Savic furioso, trascina via Foden – VIDEO

Savic furioso in Atletico Madrid-Manchester City, il difensore degli spagnoli trascina Foden fuori dal campo. Savic si è infuriato quando Foden dopo aver ricevuto un colpo molto duro ha fatto di tutto per rotolare di nuovo il campo e quindi rallentare la ripresa del gioco. Va ricordato che al Manchester City bastava il pareggio per passare il turno. Invece l’Atletico Madrid voleva riprendere velocemente per provare a segnare.

Il gesto di Foden ha provocato Savic, che vedendo l’inglese fare di tutto per rallentare il gioco lo ha preso di peso e lo ha trascinato di nuovo fuori dal campo, scatenando anche una furiosa lite tra i giocatori. Lite che è continuata con Savic ancora protagonista con una tirata di capelli a Greaelish. Alla fine il Manchester City conquista la semifinale di Champions League, con il pubblico dell’Atletico Madrid che ha applaudito a scena aperta i suoi beniamini.