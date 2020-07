Napoli-Udinese: probabili formazioni, Gattuso cambia ancora il tridente

Ultime notizie di formazione per il Napoli che alle 19.30 sfida l’Udinese allo stadio San Paolo. Gennaro Gattuso cambia ancora il tridente.

Il Napoli manda in campo i ‘titolarissimi’ in attacco, queste sono almeno le ultime notizie sulla formazione della squadra di Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei ha deciso di far uscire Milik, Politano e Lozano e di affidarsi a Mertens, Insigne e Callejon. In porta ritorna Ospina, davanti a lui ci sono Hysaj, Koulibaly, Manolas e Mario Ruiz, centrocampo con Lobotka di nuovo titolare. Tante assenze per Gotti dell’Udinese che deve fare a meno di Okaka (squalificato) e Mandragora, Jajalo e Teodorczyk per infortunio.

Ecco le probabili di formazioni di Napoli e Udinese

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mário Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytick; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti.

ARBITRO: Chiffi (Fiorito-Di Iorio, IV: Volpi, VAR: Di Paolo, AVAR: Costanzo).