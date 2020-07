Juve su Zapata: vuole togliere un bomber alle sfidanti, addio Milik?

Notizie di calciomercato con la Juventus che vuole Duvan Zapata dell’Atalanta, il calciatore colombiano prendere il posto di Gonzalo Higuain.

La Juve su Zapata vuole riproporre la stessa strategia messa in atto qualche anno fa, quando andò a prendere uno dei migliori (forse il migliore) attaccante della Serie A, che militava nella squadra diretta avversaria. In quel caso i bianconeri riuscirono a comprare Gonzalo Higuain (a suon di milioni, nonostante la strategia prevedeva ben altro ndr) dal Napoli. Tutti ricordano quelle visite mediche svolte dall’argentino in gran segreto per sposare la causa di madama Juventus.

Ora il fascino della vittoria sta seducendo anche Duvan Zapata, ex calciatore del Napoli. Di questo interessamento ne parla il Corriere dello Sport con Ivan Zazzaroni che scrive:

Trattative simili le sviluppava con una certa frequenza Luciano Moggi, che il più delle volte riusciva a centrare il doppio obiettivo: oltre all’arricchimento tecnico finale, l’effetto temporaneamente disturbante. Un paio di settimane prima dello scontro diretto, oppure nel corso di una delle tante fughe della Juve per lo scudetto (assai più contrastate), il dg si metteva “rumorosamente” alla caccia di uno dei gioielli della principale inseguitrice, montando – se necessario – anche il cas(in)o mediatico.

L’interesse della Juve per Zapata deve essere valuto a fondo, perché se i bianconeri dovessero veramente prendere il colombiano allora difficilmente prenderebbe anche Arek Milik. Il polacco da tempo si è promesso alla Juve, ma su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham.